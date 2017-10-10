تركيا : ” الجيش يعلن بدء أنشطته الاستطلاعية في إدلب “

أعلن الجيش التركي يوم الاثنين، أنه بدأ بأنشطة استطلاعية اعتبارا من يوم أمس، لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب.

وبحسب بيان نُشر على موقع رئاسة الأركان التركية، فإنّ الأنشطة الاستطلاعية تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وإيران).

وأوضح البيان أنّ تركيا وروسيا وإيران أتفقوا على إنشاء مناطق خفض التوتر خلال محادثات أستانا، بهدف إحلال وقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى ديارهم، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

ولفت البيان إلى أنّ الجيش التركي يواصل مهمته في إدلب في إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الدول الضامنة في أستانا. (ANADOLU)