تركيا : القبض على لاجئين سوريين حاولوا الوصول إلى ” البلم ” مختبئين داخل ” شاحنة قمامة ” ( فيديو )

ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على سوريين، حاولوا الوصول إلى اليونان، بشكل غير شرعي.

وذكرت صحيفة “ملييت” التركية، يوم الاثنين، أنه ألقي القبض على 12 سورياً حاولوا الوصول إلى اليونان داخل “شاحنة قمامة” انطلقت من مدينة مرمريس.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “معلومات وصلت إلى شعبة مكافحة التهريب التابعة لمديرية الأمن العام في مدينة مرمريس، تفيد بوجود مجموعة من الأجانب المقيمين داخل أحد الفنادق تستعد لمغادرة البلاد بشكل غير شرعي، وبناءاً على هذه المعلومات بدأت قوات الأمن بمراقبة المجموعة التي تحركت يوم الجمعة الماضي من أمام الفندق واستقلت شاحنة قمامة تحمل شعار “بلدية مرمريس” إضافة إلى شعار الشركة المتعاقدة مع البلدية، وفي حي “حيسارونو” أوقفت القوات الأمنية الشاحنة واعتقلت 12 لاجئاً سورياً غير شرعي إضافة للسائق.

واعترف السائق (و.ف.ك) الذي لم يرد في الصحيفة ذكر جنسيته، أنّه المسؤول عن هذه الرحلة التي حاول من خلالها إيصال اللاجئين إلى إحدى النقاط ليتابعوا طريقهم باتجاه الجزر اليونانية عبر قارب مطاطي، (AksAlser.com)، وذلك مقابل مبلغ 2000 دولار للشخص الواحد.

وتم تسليم اللاجئين لمديرية الهجرة في المقاطعة، فميا تم تحويل السائق للنيابة العامة.

ونشرت مديرية الصحافة والعلاقات العامة التابعة لبلدية مرمريس بياناً أوضحت من خلاله أن الشاحنة كانت مستثمرة بالفعل من قبلهم إلا أن العقد المبرم بينهم وبين الشركة انتهى بداية الشهر الجاري، ما يعني أن ملكية الشاحنة تعود بعد هذا التاريخ لصالح الشركة، وليس للبلدية.

المصدر : Milliyet