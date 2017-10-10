تطوير سماعات ذكية تعدل الأصوات وفقاً لتركيب الأذن ( فيديو )

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت شركة “Nura” الأسترالية عن تطويرها لسماعات ذكية قادرة على تعديل الأصوات لتناسب شكل قناة الأذن عند كل مستخدم.

وبالحديث عن الاختراع الجديد قال الخبراء في الشركة: “نعلم أن شكل الأذن وتضاريسها الخارجية، وحتى أبعاد قناة السمع، تختلف من شخص لآخر، وهذا الأمر يؤثر على دقة سماع الأصوات واستقبالها بشكلها الحقيقي، لذا أردنا تطوير سماعات قادرة على نقل الأصوات بالشكل الصحيح لكل الناس”.

من جانبه قال كايل سليتر مدير الشركة، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم: “مبدأ هذه السماعات يشبه اختيار النظارات التي تناسب حالة كل شخص على حدة. يمكن للمستخدم الشعور بالفرق بينها وبين السماعات الأخرى حال استعمالها. تعتمد آلية عملها على حساس صغير موجود داخلها يقوم بإرسال ترددات صوتية معينة تساعدها على سبر شكل القناة السمعية في أذن كل مستخدم، لتقوم بعدها ببرمجة موجات الأصوات بما يتناسب مع شكل القناة، في عملية لا تستغرق أكثر من 30 ثانية، لكنها تمكن المستخدم من سماع أصوات الأغاني بدقة عالية وبالشكل التي سجلت فيه تماما”.

وأوضح سليتر أن هذه السماعات التي يمكن برمجتها لتناسب أكثر من مستخدم، من المنتظر أن تطرح في الأسواق، في أكتوبر الجاري، بسعر يصل إلى 399 دولارا.