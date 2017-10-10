داعش ينتزع مناطق من النصرة في ريف حماة .. و الأخيرة ترد : ” دينهم الغدر و مصيرهم الدحر “

داعش ينتزع مناطق من النصرة في ريف حماة .. و الأخيرة ترد : ” دينهم الغدر و مصيرهم الدحر “

أعلن تنظيم داعش، يوم الإثنين، سيطرة عناصره على ثلاثة عشر قرية صغيرة، بريف حماة الشمالي، بعد هجوم مفاجئ على عناصر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).

وقالت وكالة أعماق الناطقة باسم داعش، إن عناصر التنظيم سيطروا على قرى: حصرات، رسم الأحمر، سرحا، سرحا الشّماليّة، المستريحة، أم الفور، وادي الزروب، جب الطبلقية، أبو لفة، النغيلة، مريجب، الجملان، الشاكوسية.

وتناقل ناشطون معارضون أنبا تفيد بأن عناصر التنظيم تمكنوا من الوصول إلى هذه المناطق عن طريق قوات النظام التي فتحت لها ثغرة للعبور، بالقرب من أثريا.

وأكدت النصرة تعرضها لهجوم من قبل “داعش” وخسارتها لعدة قرى، كما اتهمت الجيش النظامي بالسماح لمقاتلي التنظيم بعبور أراض خاضعة لسيطرته.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيم انتزع السيطرة على 15 قرية من النصرة، لكن الأخيرة استعادت 5 منها.