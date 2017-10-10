رسمياً .. ” مايكروسوفت ” تعلن وفاة نظام ” ويندوز فون “

قررت شركة #مايكروسوفت الاستسلام في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، إذ أعلنت أن نظام #ويندوز_فون لن يحصل بعد الآن على أي مزايا جديدة ولن تطلق أي هواتف جديدة تعمل به.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الشركة لشؤون ويندوز 10، جو بلفور، الذي نشر يوم أمس الأحد تغريدات عبر موقع تويتر أعلن فيها رسمياً أن مايكروسوفت سوف تركز في المرحلة على دعم المنصة بإصلاحات الثغرات والتحديثات الأمنية فقط، ولن تركز على إضافة مزايا جديدة.

ومع أن عملاق البرمجيات الأميركية كانت أول من دخل سوق برامج الأجهزة المحمولة قبل أكثر من 20 عاماً، بدايةً مع نظام “ويندوز سي إي” لأجهزة المساعدة الرقمية في عام 1996، ثم أطلقت نظام ويندوز موبايل في عام 2000، إلا أن ظهور نظام آي أو إس من آبل في عام 2007 وأندرويد من غوغل في عام 2008 أطلق صافرة بداية النهاية لأنظمة مثل ويندوز موبايل وبلاك بيري.

وبحسب شركة الأبحاث “ستات كاونتر”StatCounter، فإن حصة نظام ويندوز فون من السوق خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي لا تتعدى 0.77%، مقارنة بنظام أندرويد الذي يهيمن على السوق بنسبة 73.52%، يليه نظام آي أو إس بنسبة 19.37%.

ومنذ دخول مايكروسوفت في سوق الأجهزة المحمولة، عولت الشركة كثيرا على هيمنة نظام ويندوز على سوق أنظمة تشغيل الحواسب الشخصية، حتى إنها أطلقت على نظام ويندوز 10 موبايل لقب “نظام تشغيل كل مكان”، نظراً لقدرته على مساعدة المستخدمين على التنقل بين مختلف المنصات بسلاسة.

أما عن سبب قرار “الاستسلام”، فقد أوضح بلفور ذلك في تغريدة، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية، إذ قال إن قلة عدد المستخدمين زهدّت المطورين في بناء تطبيق للنظام، مع أنها بذلت الكثير من الحوافز لهم، بما في ذلك المادية منها وتقديم الخبرات البرمجية المطلوبة لجلب تطبيقاتهم على نظامي أندرويد وآي أو إس إلى ويندوز فون.

يُشار إلى أن قرار مايكروسوفت ليس مفاجئاً، إذ إنها خلال الآونة الأخيرة أهملت الحديث عن سوق الهواتف الذكية، حتى إن رئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا تحول من الحديث عن الاستراتيجية التي تبناها منذ توليه منصبه، وهي “المحمول أولًا، والسحابة أولًا” إلى ما يصفه بالخدمات السحابية الذكية.

إضافة إلى ذلك، فقد كشف مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، حديثًا أنها استغنى عن هاتف ويندوز خاصته لصالح هاتف آخر لم يسمه يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكذلك الأمر بالنسبة لجو بلفور نفسه.

كما يُشار إلى أن الشركة بدأت منذ استلام ناديلا زمام إدارة الشركة التركيز على توفير خدماتها على مختلف المنصات، وقد أعلنت حديثًا عن جلب متصفح الويب إيدج إلى نظامي أندرويد وآي أو إس، كما أعلنت عن إطلاق تطبيق “ويندوز لانتشر” Windows Launcher لنظام أندرويد.