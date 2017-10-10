سقوط طائرة حربية روسية في جبلة

قالت شبكات إخبارية محلية موالية، في جبلة، إن طائرة روسية سقطت، صباح الثلاثاء، بعد إقلاعها من مطار حميميم.

وذكرت المصادر الموالية، أن الطائرة سقطت على بعد كيلو متر واحد من المطار، بعد أن اشتعلت فيها النيران، في أرض زراعية قرب قرية الشراشير.

وأضافت أن فرق الإسعاف والإطفاء توجهت لمكان السقوط، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت أن الطائرة سقطت في “مستودع عسل” لآل قرميد في القرية المذكورة، مشيرة إلى أن أحداً لا يستطيع الاقتراب من موقع الحادثة.

وفيما لم يصدر أي بيان روسي رسمي عن الحادثة بعد، قال ناشطون إن سبب سقوط الطائرة هو اصطدامها بخط التوتر، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

* الصورة : تناقلتها شبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل على أنها لمكان سقوط الطائرة

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