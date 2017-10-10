سوري يؤسس جمعية لـ ” الأكاديميين السوريين ” في ألمانيا

أسس شاب سوري جمعية للأكاديميين السوريين، في ولاية راينلاند بالاتينات، بألمانيا، بهدف إيصال صوت الطلاب وخريجي الجامعات السوريين.

صحيفة “ألغيماينه تسايتونغ” الألمانية، قالت، الإثنين، إن مؤسس ورئيس الجمعية، عبد القادر باقي، قال إن لديه ثلاثة أهداف للجمعية: مساعدة اللاجئين في الوصول للجامعة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية للوافدين الجدد، والتبادل الثقافي الألماني السوري.

وقال باقي لوكالة الأنباء الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العديد من الشبان السوريين يشعرون بخيبة أمل بعد وصولهم إلى ألمانيا، لأنهم ينتظرون لفترة طويلة، وأضاف أن الجمعية تريد تشجيعهم.

وعلى سبيل المثال، ذكر عبد القادر عضوين تخرجا من كلية الآداب (أدب إنكليزي) في سوريا، ويعملان الآن كنادلين، وقال: “نحاول إيجاد حل كي يتم من خلاله الاعتراف بالشهادات الجامعية السورية”.

وأشار إلى أن الوضع صعب للغاية بالنسبة للمحامين السوريين، وقال: “لكننا نجد دائماً الأفكار، يمكن إعادة تدريبهم أو العمل على دستور لسوريا لفترة ما بعد الحرب”.

وأضافت الصحيفة أن عبد القادر يعيش في مدينة ماينز، منذ عام 2009.

وبعد الانتهاء من دراسته في الكيمياء الحيوية، قدم إلى ألمانيا للاستفادة من معايير البحوث العليا، وأضاف أن والديه ومعظم أشقائه ما زالوا في حلب.

وبعد وصول العديد من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، تواجه عبد القادر مراراً وتكراراً، أسئلة من اللاجئين حول القبول في الجامعات، ولهذا نشأت فكرة تأسيس الجمعية.

وذكر عبد القادر أنه حتى الآن، يوجد 15 عضواً في الجمعية، في مدن كوبلنز وفورمز والتسوي، (عكس السير دوت كوم)، ومن المتوقع أن ينضم أعضاء إلى الجمعية في مدينة ترير في المستقبل القريب.

وختم عبد الباقي أنه من المهم بالنسبة له أن تكون الجمعية مفتوحة لجميع السوريين في الجامعات، وعندما يعم السلام في سوريا، يريد أن يفتتح معهد أبحاث هناك.

المصدر : allgemeine zeitung