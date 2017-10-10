” سوني ” تطلق سماعة تلفزيون جوالة بمع ” ريموت كنترول ” و راديو

كشفت شركة #سوني عن جهازها SRS-LSR 100 الجديد، وهو عبارة عن سماعة لاسلكية للتلفزيون تشتمل على ريموت كنترول عام، بالإضافة إلى راديو رقمي، ويمكن حملها بسهولة من خلال المقبض.

وتعمل سماعة التلفزيون SRS-LSR 100 الجوالة على الحد من الاختلافات حول شدة الصوت أثناء المشاهدة الجماعية للتلفزيون، فإذا كان أحد الأشخاص يعاني من ضعف السمع، فيمكنه وضع السماعة بجانبه، في حين يستمع بقية الأشخاص إلى صوت التلفزيون العادي، علاوة على إمكانية توصيل سماعة رأس بها.

وتتم مواءمة شدة الصوت بسماعة التلفزيون SRS-LSR 100 وفقاً للضوضاء المحيطة تلقائياً. ولا يعمل الريموت كنترول العامل بالأشعة تحت الحمراء إلا في نفس الغرفة، ولكن يمكن الاستماع إلى صوت التلفزيون في الغرف الأخرى عند اصطحاب السماعة المتصلة بالتلفزيون.

وبفضل خاصية الحماية من رذاذ الماء فإنه يمكن استخدام السماعة في المطبخ أو الحمام للاستماع إلى محطات الراديو التناظري أو الإذاعات الرقمية، ويتم شحن السماعة عن طريق قاعدة إرساء يتم توصيلها بمخرج صوت التلفزيون، وتروج شركة سوني لسماعة SRS-LSR 100 الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد إلى 16 ساعة. ( DPA )