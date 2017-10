شجار حاد بين دواين جونسون و أحد أبطال فيلم ” Fast & Furious “

رغم وقوفهم دائماً مبتسمين بعضهم مع بعض على البساط الأحمر خلال المهرجانات، فإن العلاقة بين نجوم سلسلة أفلام Fast & Furious ليست دافئة على الإطلاق خلف الكواليس.

وأصدر تيريس غيبسون، أحد أبطال الفيلم، تصريحات هاجم فيها زميله في الفيلم نفسه، دواين جونسون أو كما يعرف بـThe Rock؛ لكونه كان السبب في تأخير عرض الفيلم حتى عام 2020، بحسب موقع Complex.

وقال غيبسون ساخراً عبر حسابه على إنستغرام، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تم الإعلان عن موعد الجزء التاسع: “أبارك للروك وشريكته هيرام جارسيا، على جعل سلسلة Fast & Furious عنك أنت، ولن أحذف هذا البوست حتى لو طُلب مني.. أراكم يا أصدقاء في أبريل/نيسان 2020”.

لكن، لم ينتظر الروك كثيراً، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وردَّ على غيبسون وإن كان بشكلٍ غير صريح، حيث نشر له فيديو وهو في الصالة الرياضية يقوم بتمريناته، قال فيه: “الكلاب الكبيرة تأكل، أما الجِراء الصغيرة الباكية فتظل آمنة في الداخل”، في إشارة منه إلى تيريس غيبسون.

وكان تيريس قد نشر صورة على إنستغرام منذ 3 أيام، يظهر فيها أبطال الجزء الأول من فيلم Fast & Furious، والذين وصفهم في تعليقه على الصورة بـ “العائلة الواحدة”، إلا أن الروك استطاع تفريقها منذ أن شارك في هذه السلسلة، كما نعت الروك بـ “المهرج”.

وقال مدير أعمال الروك لموقع Hollywood Life: “إن الروك ليس لديه وقت لما يفعله تيريس، الروك سيقوم بما عليه فعله من أجل حياته وعمله، وهذه السلسلة جزء منها”.

وأضاف مدير أعمال الروك: “إن دواين يظن أن تيريس أصبح يتصرف بتفاهة، لكنه سيتحدث عن ذلك في المستقبل بكل تأكيد”.

وكان الروك قد هاجم زملاءه في فيلم The Fate of The Furious العام الماضي، عندما قال عن بعضهم إنهم جنباء ويدّعون أنهم ممثلون محترفون، وأضاف أنه يشعر بالغضب خلال مشاركته في سلسلة Fast & Furious دون أي عمل آخر.

وبجانب هذا، شهدت العلاقة بين غيبسون والروك، توتراً على وجه خاص، حيث يعتبر غيبسون، النجم الأميركي والمصارع السابق الروك، أنه ليس فرداً مخلصاً لعائلة The Fast & Furious.

