” شعر الأنف ” .. أحدث صيحة على ” إنستغرام ” !

أصبح تطبيق إنستغرام منصة لظهور أغرب تقاليع الموضة وصيحات الجمال المثيرة للسخرية.

فبعد أن أشعلت الحواجب المموجة مواقع التواصل الاجتماعي الأسابيع الماضية، يبدو أن بعض المستخدمين في طريقهم لتبني صيحة جديدة تبرز شعر الأنف.

ونشرت المستخدمة “جريت تشن تشن” صورة لنفسها مع ملحقات الأنف من الشعر، حيث قامت بلصق الرموش حول الأنف، وسرعان ما أصبحت الصيحة الجديدة حديثا للنقاش، حيث نالت إعجاب البعض، في حين انتقدها آخرون.