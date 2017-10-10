صحيفة بريطانية : أنجلينا جولي اقترحت أن تكون ” مصيدة ” للإيقاع بقائد جيش الرب في أوغندا !

قالت صحيفة “تايمز” البريطانية، في عددها الصادر، يوم الأحد الماضي، إنها تحصلت على معلومات مسربة بخصوص نجمة هوليوود أنجلينا جولي بخصوص الإطاحة بقائد “جيش الرب” الأوغندي.

ووفق تلك التسريبات، فقد اقترحت جولي على المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 أن تكون بمثابة “المصيدة” التي سيقع فيها أحد أشهر المتهمين بجرائم الحرب في إفريقيا، والمطلوب إلقاء القبض عليه.

وكانت النجمة تريد المساهمة في اعتقال جوزيف كوني، المتهم بالقتل والاغتصاب، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن رسائل إلكترونية من داخل المحكمة الجنائية.

وتمثلت خطة الإيقاع أن تتولى جولي دعوة كوني إلى عشاء، ليتم اعتقاله، بتهم ارتكاب جرائم حرب منها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد الأطفال قسرا.

وذكرت الصحيفة أن ذلك تم في اجتماع مع المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الذي أراد إرسال جولي، وربما زوجها براد بيت أيضا، ومعهما قوات أميركية خاصة، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لمساعدته في اعتقال كوني.

وتضيف الصحيفة أن جولي هي من خطرت لها هذه الفكرة، كونها كانت منذ زمن تتمنى إلقاء القبض على هذا المجرم الخطير، إلا أنها لم تبدأ الخطة ولم تجب على العديد من الرسائل الإلكترونية التي كانت تصل إليها من المدعي العام.

وللإشارة لم تذكر الصحيفة أسباب عدم تنفيذ الخطة، فيما لا يزال كوني طليقا في أفريقيا.

جدير بالذكر أن المحكمة الدولية اتهمت كوني بارتكاب جرائم حرب، منها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد الأطفال قسرا، بالإضافة إلى نشره صورا ومقاطع فيديو عن جرائمه شمالي أوغندا، عندما كان قائدا لجيش الرب. (RT)