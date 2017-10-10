صحيفة بريطانية : ثري عربي يعيش حياة بذخ و تهور في إنكلترا يفر إلى دبي هرباً من الشرطة ! (فيديو)

صحيفة بريطانية : ثري عربي يعيش حياة بذخ و تهور في إنكلترا يفر إلى دبي هرباً من الشرطة ! (فيديو)

قرر شاب عربي ثري الانتقال للعيش في دبي هرباً من إنكلترا، حيث يلاحقه رجال الشرطة، بعد العثور في منزله على 19 رصاصة وهاتف آيفون فيه ألف مقطع فيديو لنفسه أثناء قيادته المتهورة لسيارته.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين، أن الشاب آدم علي، البالغ من العمر 29 عاماً، اشتهر بتباهيه بثرائه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان دؤوباً على نشر صور ساعاته الباهظة السعر، من ماركة “رولكس”.

كما كان ينشر فيديوهات لنفسه وهو يقود سيارته بتهور، فخلال أحد الفيديوهات كان يقود سيارته الـ “بورش” مستعملا يده وقدمه، بسرعة وصلت إلى 180 كم في الساعة، في شوارع مدينة هارلو، بمقاطعة اسكس في إنكلترا، وخلال فيديو آخر كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، مجلساً طفلاً يبلغ من العمر عاماً واحداً، في الكرسي الأمامي.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة قررت التحقيق في الأمر، وقامت بمصادرة جواز سفره، إلا أن آدم غير اسمه، وتمكن من استخراج جواز سفر جديد، ليهرب إلى دبي قبل يومين من محاكمته بتهمة حيازة طلقات.

وقال المدعي العام، جون غرينان: “يعتقد أن المتهم في الخارج في الوقت الراهن، ويبدو أنه حصل على جواز سفر باسم مختلف ليستطيع الهرب”.

وأدانت محكمة “تاج ساوثوارك” الشاب بتهمة القيادة الخطرة، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 6 أشهر، ودفع 2800 جنيه استرليني. (RT)