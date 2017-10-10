صحيفة موالية : آباء يسجلون أسماء بناتهن في المحكمة الشرعية لمنعهن من الزواج دون علمهم

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن مصدراً قضائياً مسؤولاً أكد أن “هناك الكثير من الآباء راجعوا المحكمة الشرعية لتسجيل أسماء بناتهم خوفاً من زواجهن من دون موافقتهم، موضحاً أن هناك بعض الفتيات هربن مع شباب والبعض يعشن مع أمهاتهن لانفصالهن عن أبائهن”.

وكشف المصدر، الاثنين، أنه تم تسجيل قائمة كبيرة بأسماء الفتيات اللواتي سجلهن أباؤهن في المحكمة منعاً لزواجهن.

وروى المصدر -بحسب الصحيفة- قصصاً عن فتيات أردن تثبيت زواجهن في المحكمة من دون علم أبائهن منها أن إحداهن أرادت تثبيت زواجها وليس معها ولي أمرها، مضيفاً: حينما سئلت عن والدها أجابت أنه محاصر إلا أنه بعد التدقيق بالقائمة تبين أن اسمه موجود.

وأضاف المصدر: تم الاتصال بوالدها الذي حضر إلى المحكمة الشرعية وبعد التدقيق تبين أن الفتاة هربت مع الشاب الذي يملك سجلاً يتضمن ثلاث أسبقيات جزائية.

وأوضح أنه لابد من حضور ولي الأمر أثناء تثبيت عقد زواج الفتاة كاملة الأهلية والقاصر، مبيناً أنه في حال كان الأب غير موجود ينوب عنه الجد وفي حال عدم وجوده أيضاً ينوب عنه الأخوة بحسب ترتيب الأولياء.