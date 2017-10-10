عن ” منتخب العلاقات العامة ” و تلميع صورة بشار الأسد و نظامه

لو أنفق نظام الأسد عشرات الملايين من الدولارات على كبرى شركات العلاقات العامة في العالم لما نجح في تلميع صورته كما فعل منتخب كرة القدم الذي خرج من التصفيات قبل قليل على أيدي فريق متواضع المستوى مثل أستراليا.

كل شيء في هذا المنتخب كان يصبّ في مصلحة النظام؛ من علمهم الأحمر المُدمّى، أحد رموز قهر السوريين وذلّهم والراية المطبوعة على كل الطائرات والدبابات وجدران معتقلات الموت، إلى تصريحات لاعبي الفريق ومسؤوليه عن إهدائهم فوزهم الذي لم يكتمل إلى مجرم الحرب وقاتل السوريين ومدمّر بلدهم، إلى الاستغلال السياسي والدعائي لهذا الفريق كي يقال إن كل شيء في “سوريا الأسد” عاد إلى طبيعته.

الأكثر غرابة تورط بعض الإعلام العربي، بقصد أو من دون قصد، في حفلة التطبيع المبتذلة مع نظام الأسد عبر بوابة المنتخب الذي “يجمع السوريين”، وهذا عار من أي صحّة، فلا شيء يمكن أن يجمع السوريين طالما أن الأسد موجود.

على أي حال، أعترف بمشاعر متناقضة انتابتني، فمنذ بدء التصفيات وقفت ضد الفريق متمنياً هزيمته، ثم تبدل الأمر قليلاً في مباراة إيران، وهي بين دول أتمنى أن تلحق بها أسوأ الهزائم، فاتخذت موقف “الحياد الإيجابي” مع المنتخب خصوصاً بعد تصريحات مدربه وبعض لاعبيه بأنهم يمثلون السوريين بكل أطيافهم، لكن الأمر لم يلبث طويلاً حتى عاد أحدهم يشكر بشار وماهر وآخر يستشهد بأقوال من سماه “القائد الخالد” في إشارة إلى حافظ الأسد. انتهى الفاصل القصير بسرعة وعاد الموقف مثل ما كان.

مكانكم أيها اللاعبون ليس في كأس العالم. عودوا إلى بؤسكم وعبوديتكم وتخليكم عن كل قيمة عليا وخلق وخلي بشار الأسد ينفعكم. بلا قرف