” فيسبوك ” يعلن التخلي عن النظام الآلي بمراجعة الإعلانات

حصل موقع أكسيوس الأمريكي على نسخة من رسالة إلكترونية أرسلها فيسبوك للمعلنين، تكشف نيتها للتخلي عن النظام الآلي في مراجعة الإعلانات التي تستهدف المستخدمين، وفقا للتوجهات السياسة أو الدين أو العرق أو القضايا الاجتماعية، وسيتم مراجعتها يدويا قبل بدء نشرها.

ويفرض فيسبوك معيارا أعلى على معظم الإعلانات الأخرى، والتى يتم شراؤها وتحميلها على الموقع من خلال النظام الآلي، وأنها تعد بمثابة تحذير للمعلنين بأن السياسة الجديدة ستتسبب في إبطاء إطلاق الحملات الإعلانية الجديدة لبعض الوقت، حتى إتمام المراجعة.

وستؤثر تلك الخطوات على صميم أعمال الشركة، وفق ما ذكرت شبكة أخبار اليمنية، ويفضل المعلنون منصة فيسبوك، وينفقون نحو 450 مليون دولار على إعلانات الموقع بفضل سرعة المنصة وكفاءتها، وهم يشعرون بالقلق من فقدانه من خلال إدراج المزيد من الإشراف البشري على الإعلانات السياسية قبل بدء بثها.

وقال فيسبوك في رسالة البريد الإلكتروني “سنوجه الإعلانات للمراجعة اليدوية قبل الموافقة عليها، وفي هذه الحالات، من المرجح أن يواجه المعلنون تأخيرا قبل بدء عرض الإعلانات، لكننا سنبحث عن طرق للحد من أي تأخيرات محتملة بمرور الوقت”.