مجرمون في الفوز و الخسارة .. مقتل طفل برصاص ” منتخب بشار الأسد ” الطائش

لم تشفع خسارة منتخب بشار الأسد أمام منتخب أستراليا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، لحماية المدنيين من الرصاص الطائش، حيث قتل طفل في حماة، في حادثة تضاف لعشرات الحوادث السابقة.

وقالت شبكة “دمشق الآن” الموالية، الأكبر في فيسبوك، إن الطفل “علي حسان جمعة” (الصورة) توفي في سلحب، بريف حماة، نتيجة إطلاق النار العشوائي “أثناء” المباراة.

وكانت داخلية بشار الأسد عممت على الأفرع الأمنية، يوم أمس، بضرورة “الاستنفار بعد مباراة سوريا وأستراليا وإلقاء القبض على أي شخص يطلق النار”.

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