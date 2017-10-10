مطعم مصري يقدم وجبات مجانية لأي مواطن اسمه محمد صلاح

احتفالا بصعود #مصر لمونديال #روسيا وتكريما للاعب #محمد_صلاح محرز هدفي الصعود في المباراة الحاسمة أمام الكونغو قرر مطعم مصري تقديم وجبات مجانية لأي مواطن اسمه محمد صلاح.

وقال محمد سعيد رفيع، مسؤول ومدير بالمطعم الذي يقع بمدينة راس غارب بمحافظة البحر الأحمر شمال شرقي مصر إن المطعم قرر تقديم وجبات جاهزة وساخنة لأي مواطن اسمه محمد صلاح، سواء من داخل المدينة أو خارجها بشرط تقديم بطاقة هويته، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، مضيفا أن العرض سارٍ لعدة أيام.

وأضاف أنه تم تقديم وجبات بالفعل لأشخاص حملوا اسم محمد صلاح، مشيرا إلى أن المطعم أعلن عن عرضه عبر صفحته على الفيسبوك احتفالا بصعود المنتخب وتكريما للاعب محمد صلاح الذي رسم البسمة على شفاه الجماهير المصرية والعربية.