مقتل مصور في التلفزيون النظامي جراء انفجار لغم لـ ” داعش ” في ريف حمص

مقتل مصور في التلفزيون النظامي جراء انفجار لغم لـ ” داعش ” في ريف حمص

قتل مصور يعمل لصالح التلفزيون النظامي جراء انفجار لغم زرعه مقاتلو داعش في حمص.

وقالت وكالة أنباء النظام سانا، إن المصور محمد ميلاد “استشهد في ريف حمص الشرقي جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيم الإرهابي”.

وأوردت أن التنظيم “يعمل على زرع العبوات الناسفة والألغام قبل اندحاره في محاولة يائسة لمنع تقدم الجيش وبث الذعر فى نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم”.