نجوم بايرن ميونيخ اقاموا دورات تدريبية دون علم المدرب انشيلوتي !

كشفت تقارير للصحافة الألمانية أن عدداً من نجوم نادي #بايرن_ميونيخ خططوا للإطاحة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من على رأس الجهاز الفني لـ “العملاق البافاري” قبل بداية الموسم الجاري (2017-2018).

وبحسب تلك التقارير، فإن العناصر الأساسية في تشكيلة البايرن أقدموا على القيام بحصص تدريبية قبل انطلاق المنافسات، وتحديداً خلال الصيف المنصرم دون علم الفني الإيطالي وذلك بسبب استيائهم من الأسلوب الذي يتبعه انشيلوتي ومساعدوه في التدريبات .

وأوضحت تلك التقارير، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، أن كل من جيروم بواتينغ والحارس مانويل نوير وتوماس مولر عبروا عن استيائهم للرئيس التنفيذي كارل هاينز رومنيغيه ورفضهم للطريقة المعتمدة من قبل انشيلوتي في محاولة منهم للضغط على المدرب الايطالي لإجباره على تغيير الطريقة العقيمة والمتعبة – بحسب رأيهم – .

وأكدت نفس التقارير انه سبق لكل من قائد الفريق الألماني فيليب لام و لاعب الارتكاز الإسباني تشابي ألونسو أن عبرا عن إحباطهما من طريقة عمل انشيلوتي خلال التدريبات والتي ساهمت في تراجع أداء و نتائج الفريق مقارنة بنتائجه مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

والجدير ذكره بأن إدارة بايرن ميونيخ اتخذت قرارها بإقالة انشيلوتي مباشرة بعد الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المنصرم ، بعدما اوعزت المهمة لمساعده الفرنسي ويلي سانيول بشكل موقت في انتظار تعيين مدير فني جديد أو إعلانه استمراره لنهاية الموسم.