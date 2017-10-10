هولندا : سعي لمضاعفة أعداد اللاجئين الذين يتم استقبالهم عبر برنامج ” إعادة التوطين “

هولندا : سعي لمضاعفة أعداد اللاجئين الذين يتم استقبالهم عبر برنامج ” إعادة التوطين “

يسعى مجلس الوزراء الهولندي الجديد لمضاعفة أعداد اللاجئين الذين تتم إعادة توطينهم في البلاد، بعد أن توصلت الأحزاب لاتفاق حول ذلك.

وقالت شبكة “WNL” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير إن هولندا تستقبل حالياً 500 لاجئ في السنة، ضمن خطة إعادة التوطين، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم.

ولم يكتم حزب الاتحاد المسيحي و حزب D66 سراً بشأن الأعداد التي يريدون رفعها، وبحسب التوقعات فإن هولندا ستستقبل حوالي 37 ألف طالب لجوء العام القادم.

ويسعى حزب الاتحاد المسيحي لدعوة اللاجئين المتواجدين في المخيمات بتركيا، حيث يتواجد الكثير من المسيحيين السوريين الذين يعانون هناك، على حد تعبير المصدر.

المصدر : WNL