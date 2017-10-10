هولندا : سيدة هولندية تطلق حملة لمنع ترحيل طفل فلسطيني سوري عراقي إلى العراق ( فيديو )

أطلقت سيدة هولندية حملة من أجل منع الترحيل سريع لطفل سوري فلسطيني.

صحيفة “دا ستاد أمرسفورت” الهولندية قالت، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل “زين” (5 سنوات) المولود في سوريا، والذي يعاني من متلازمة داون، فر من الحرب في سوريا، لكنه يواجه خطر الترحيل إلى العراق، مسقط رأس أمه، في أية لحظة.

وبلغ عدد الموقعين 4500 شخص على حملة السيدة “ديبورا لايتينبرخ” التي تهدف للطلب من ستيف بلوك، وزير الأمن والعدل، أن يسمح ببقاء العائلة في هولندا.

ويعيش زين مع أخيه وأمه، في مركز لجوء بمدينة أمرسفورت.

وقالت ديبورا، التي تنحدر من مدينة أمرسفورت، على صفحتها في فيسبوك: “بسبب خلفيتهم (فلسطينيون سنّة)، سيعانون بشكل فظيع في العراق، وبالإضافة إلى ذلك، لدى الطفل متلازمة داون، عمره خمس سنوات، لكن نموه يقدر بسنتين، ليست لديه أية فرصة في العراق، حيث ضعف صحته لن يصمد أمام الظروف الصحية السيئة هناك”.

يذكر أن الحملة التي أطلقتها ديبورا، بدأت الأسبوع الماضي، في السادس من الشهر الجاري، وما زالت مستمرة.

المصدر : De Stad Amersfoort