وزير خارجية السعودية : فصلنا آلافاً من الأئمة المتطرفين

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن سلطات بلاده فصلت عدة آلاف من الأئمة من العمل في المساجد بعد ثبوت نشرهم التطرف.

وذكرت صحيفة “عكاظ” أن الجبير قال، في مقابلة مع قناة “روسيا 24″ التلفزيونية، أمس الأول :”لن نسمح بنشر أيديولوجية الكراهية. ولا تمويل ذلك النوع من الفكر”.

وشدد رئيس الدبلوماسية السعودية على القول إن “مقاربتنا لتلك المشكلة صارمة جداً: أن نقوم بتحديث نظامنا التعليمي لنضمن استبعاد أي إمكان لإساءة تفسير النصوص”. (RT)