وزير خارجية العراق يتمنى التوفيق للرئيس المتوفى جلال طالباني ( فيديو )

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وزير الخارجية العراقي يتمنى “التوفيق” للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وجاء كلام الجعفري الذي لاقى “استغراباً” عراقياً، خلال مؤتمر صحافي خلال مجلس عزاء لطالباني أقيم في العاصمة بغداد، بحسب ما بدا في الفيديو، إذ ظهرت وراء منصة الوزير صورة كبيرة لـ “مام جلال” ملوحاً بيده.

وقال الجعفري في زلة لسان على ما يبدو لم يستدركها سريعاً: “سيبقى موقف السيد جلال الطالباني موقفاً وطنياً عراقياً واحداً ونتمنى له كل التوفيق”. (alarabiya)