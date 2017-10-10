وزير يوناني : نمو السياحة البحرية يعود بالفائدة على أثينا وأنقرة

أكّد وزير الشؤون البحرية اليوناني باناغيوتيس كورومبليس، أنّ تنمية السياحة والنقل البحري بين اليونان وتركيا، سيعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

وفي تصريحات له قبيل لقائه نظيره التركي وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري أحمد أرسلان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بالعاصمة اليونانية أثينا، أشار كورومبليس، أنهم سيبحثون مسألة جولات السفن بين البلدين، والأمن وشروط العمل والتعاون في إطار القوانين الدولية والمحلية للبلدين.

تجدر الإشارة أنّ وزارة النقل التركية حظرت في 25 أيلول/ سبتمبر، توجه السفن التجارية التي يبلغ طولها دون 24 مترًا، إلى الجزر اليونانية، كما قررت منع الرحلات البحرية المنتظمة المتجهة إلى الجزر اليونانية اعتبارًا من 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان الوزير التركي صرح في وقت سابق بأن هذه الخطوات، تأتي إثر مخالفة اليونان للقوانين. (ANADOLU)