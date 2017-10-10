وسائل إعلام أردنية : انتحار شاب سوري شنقاً داخل ” مغسلة سيارات “

انتحر عامل سوري، مساء أمس الإثنين، داخل محطة لغسيل السيارات، في منطقة الكورة، في محافظة إربد.

وقالت صحيفة “الغد” الأردنية، إن العامل السوري العشريني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه أو عمره على وجه الدقة، أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه، وذلك بربط حبل في قضيب حديدي، بمحطة لغسيل السيارات.

وقال ناشطون معارضون، إن الشاب يدعى “معتصم عبد السلام سامي الحريري”، وينخدر من بلدة الحراك بريف درعا.:

ولم تتطرق وسائل الإعلام الأردنية لمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة.