وفاة شاب سوري غرقاً في ” قناة لمياه الري ” في تركيا ( فيديو )

توفي شاب سوري غرقاً داخل قناة لمياه للري في محافظة شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

قالت وكالة إخلاص التركية للأنباء، الثلاثاء، بحسب ماترجم عكس السير، إنه وفقاً للمعلومات الواردة فقد كان السوري ( صابر . ز – 18 عاماً) يتجوّل برفقة أصدقائه بالقرب من قناة مياه مخصصة للري في مقاطعة “سوروش”، ونتيجة فقدانه للتوازن سقط داخل القناة.

وأضافت الوكالة أن صابر بطلب النجدة، ثم اختفى داخل المياه ليسرع أصدقائه بالاتصال بفرق الاسعاف التي حضرت على الفور مصحوبة بقوات الدرك وفرقة الغوص، لتتمكن الأخيرة بعد بحث دام قرابة الساعة من انتشال جثمان الشاب.

تم إرسال الجثمان إلى مركز الطب الشرعي في محافظة شانلي أورفا بغرض التشريح، وما تزال التحقيقات حول الحادثة مستمرة.

المصدر : IHA