وفاة مغنية سورية معتزلة في حلب

توفيت المغنية السورية المعتزلة فاتن الحناوي، في حلب، الاثنين، نتيجة مضاعفات مرضها بالفشل الكلوي، وفق ما أعلنت وكالة أنباء النظام “سانا”.

واعتزلت الحناوي (56 عاماً) الفن في الثمانينيات، واشتهرت بتأديتها لأغاني أم كلثوم.

وفاتن هي الشقيقة الكبرى لميادة حناوي وانطلقت في مسيرتها الفنية مطلع السبعينيات القرن الماضي وقدمت عدداً من الأغاني أشهرها “بلدي الشام” مع وديع الصافي و”زيدي علواً يا شام”.