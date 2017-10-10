BBC : ” أمينة أبو كرش .. طفلة سورية لاجئة في بريطانيا تفوز بجائزة شعرية مرموقة “

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إن الطفلة السورية أمينة أبو كرش اللاجئة في بريطانيا، ربما تكون أصغر شاعرة معترف بها في البلاد.

وذكرت الإذاعة، يوم الخميس الماضي (5/10)، أن الطفلة لا يتجاوز عمرها الثالثة عشرة، ومع ذلك فقد حصلت على إحدى الجوائز الشعرية المرموقة في بريطانيا، علماً أنها وصلت إلى بريطانيا قبل أكثر من عام.

وأضافت أن “أمينة فازت بجائزة بيتجمان Betjamin للشعر رغم أنها لم تبدأ دراسة اللغة الانكليزية إلا قبل سنة فقط”. (BBC)

مقابلة صوتية مع أمينة :