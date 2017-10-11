أبو ظبي تعفي المستثمرين السعوديين من الرسوم و تعاملهم معاملة الإماراتيين

أصدرت حكومة أبوظبي قرارًا تضمن إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي ،عبدالرحمن الحربي، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وصل إلى نحو 75 مليار ريال.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بحجم أعمال تخطّى 30 مليار درهم ،ويغطي 16 قطاعًا من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهي المقاولات والعقارات إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية، تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.