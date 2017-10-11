أسعار تذاكر حفل شيرين في الرياض تثير سخرية السعوديين

سخر مغردون من أسعار حفل المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب الخيري في الرياض لعلاج الأطفال مرضى السرطان.

الحفل المخصص للنساء فقط، وبرعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ضمن فعاليات حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، تبدأ أسعار تذاكر الحضور من 3000 حتى 10 آلاف ريال سعودي، وهو رقم اعتبره الجمهور مبالغاً فيه، خاصة أن الحفل مخصص ربحه لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وهو ما دفع البعض لوصفه بحفل الطبقة المخملية.

وتراوحت أسعار تذاكر إحدى آخر حفلات شيرين في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي ما بين 20- 102 يورو.