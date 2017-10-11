ألمانيا : القبض على 4 سوريين يحملون وثائق سفر ألمانية و يونانية مزورة

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على أربعة أشخاص سوريين، على الطريق الحدودي، بعد الاشتباه في تزوير وثائق وهويات شخصية.

وقال، موقع “برسه بورتال” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة قامت في ساعات الصباح الباكر، أول الإثنين، بتفتيش شخصين كانا قد استقلا الحافلة، مسافرين من إيطاليا إلى ميونخ، بالقرب من بلدة كيفرزفيلدن، جنوبي ألمانيا.

وأظهر الزوجان السوريان جواز سفرهما الألماني (وثيقة سفر تمنح للاجئين)، وسرعان ما اتضح أن جانب الصورة الخفيفة قد تم استبداله بجواز سفر، لامرأة تبلغ من العمر 28 عاماً.

وقد اشترى الزوج جواز السفر المزور بمبلغ ألف يورو في اليونان، وبهذه الطريقة، أراد الزوج البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يعيش في ولاية شمال الراين فستفاليا، إحضار زوجته إلى ألمانيا.

وأضاف الموقع، أنه بعد ذلك بوقت قصير، قبضت الشرطة على امرأة سورية تبلغ من العمر 45 عاماً، وابنها البالغ من العمر 17 عاماً، كانا يستقلان حافلة أخرى على الطريق A93.

وأثناء تفتيشهم تبين أنهم يحملون وثائق يونانية مزيفة، وكانت جوازات سفرهم الحقيقية مخبأة في الأمتعة، وقالت المرأة إنها حصلت على الوثائق المزيفة في اليونان عن طريق “مهرب”.

المصدر : Presse Portal