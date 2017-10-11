ألمانيا : الكشف عن عدد السوريين و العراقيين الذين تقدموا بطلبات لم شمل في 2017

ألمانيا : الكشف عن عدد السوريين و العراقيين الذين تقدموا بطلبات لم شمل في 2017

كشفت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن نحو 70 ألف لاجئ سوري وعراقي تقدموا للسلطات الألمانية بطلبات للمّ شمل ذويهم في ألمانيا.

وحصلت الدوائر القنصلية الألمانية في كل من بيروت وعمان وأربيل وأنقرة وإسطنبول وإزمير على طلبات لمواعيد بغية تقديم الوثائق المطلوبة لإجراءات لمّ الشمل.

وقدمت ألمانيا 102 ألف تأشيرة لسوريين وعراقيين كي يلتحقوا بأسرهم منذ بداية 2015 وحتى 2017، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

وتوقعت الوزارة أن تضيف ما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص لهذا الرقم بحلول 2018. (DPA)