إعلام النظام : ” تفجير انتحاري مزدوج قرب مركز قيادة شرطة دمشق ” ( محدث | فيديو )

11 أكتوبر، 2017
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↓ فرانس برس : تفجير انتحاري مزدوج قرب مركز قيادة شرطة دمشق (الاعلام الرسمي)

↓ داخلية النظام : تفجيران إرهابيان انتحاريان بحزامين ناسفين في شارع خالد بن الوليد بدمشق

↓ داخلية النظام : ارهابيان انتحاريان يحاولان اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد فيقوم الحرس بالاشتباك معهما مما يضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة وتحقيق أهدافهم

 

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