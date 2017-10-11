إعلام النظام : ” تفجير انتحاري مزدوج قرب مركز قيادة شرطة دمشق ” ( محدث | فيديو )
↓ فرانس برس : تفجير انتحاري مزدوج قرب مركز قيادة شرطة دمشق (الاعلام الرسمي)
↓ داخلية النظام : تفجيران إرهابيان انتحاريان بحزامين ناسفين في شارع خالد بن الوليد بدمشق
↓ داخلية النظام : ارهابيان انتحاريان يحاولان اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد فيقوم الحرس بالاشتباك معهما مما يضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة وتحقيق أهدافهم
تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
قيم الخبر