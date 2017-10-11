الأمم المتحدة : نزوح عشرات الآلاف من دير الزور خلال أسبوع

الأمم المتحدة : نزوح عشرات الآلاف من دير الزور خلال أسبوع

دقت الأمم المتحدة “ناقوس الخطر بسبب تداعيات تواصل القتال والضربات الجوية، علي المدنيين والبنية التحتية” في محافظة دير الزور، التي نزح منها 95 ألف شخص في 8 أيام.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، يوم الثلاثاء، بمقر المنظمة الأممية بنيويورك.

وأضاف المسؤول الأممي: “تلقينا تقارير تفيد بنزوح أكثر من 95 ألف شخص من النساء والأطفال والرجال إلى 60 موقعًا داخل دير الزور، فضلًا عن محافظات الحسكة والرقة وحلب المجاورة، وذلك خلال الفترة من 1-8 أكتوبر/تشرين أول الجاري”.

وأردف قائلًا: “ما تزال الأمم المتحدة تشعر بالجزع إزاء تأثير القتال المستمر والضربات الجوية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في محافظة دير الزور”.

وتابع: “أدى أكثر من 6 سنوات من الأعمال القتالية إلى تشغيل أقل من نصف المرافق الصحية في سوريا بشكل كامل، مما ساهم في موت الآلاف بسبب الإصابة أو المرض”.

والجمعة الماضي، أبدت الأمم المتحدة، “قلقها البالغ”، حيال سلامة أكثر من مليون شخص في محافظة دير الزور، بسبب القتال الدائر هناك. (ANADOLU)