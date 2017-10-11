السعودية تستعد لرفع أسعار الوقود و الكهرباء

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، استعدادات السعودية لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة المملكة في الحد من الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط.

وقال مسؤول حكومي للوكالة إن السعودية ستقرر في نهاية الشهر الجاري موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء.

وقال إن الرياض أرجأت اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم.

وأضاف المسؤول: “ما تزال هناك بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق، يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة”. (Sabq)