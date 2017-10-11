الانخفاض الأكبر منذ أكثر من عام .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 11 \ 10 \ 2017

11 أكتوبر، 2017
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يتخطى حاجز الـ 500 انخفاضاً للمرة الأولى منذ أكثر من عام .. سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 11 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17800
الدولار
495
 498
اليورو
583
 588
الليرة التركية 138 140
الدرهم الإماراتي 130 131
الليرة اللبنانية 0.330 0.333
الريال السعودي 129 130
الدينار الأردني 702 705

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5 آراء على “الانخفاض الأكبر منذ أكثر من عام .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 11 \ 10 \ 2017”

  3. لولا الخنزير رامي مخلوف و كلابه و الاقتصاد المبني على الفساد ما طلع الدولار فرق ٦٠

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  5. لاول مرة في كوسوفو – مهرجان كبير للشواذ و المثليين

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