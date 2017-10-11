تعرف على نسخة ” سرية ” سهلة الاستخدام من ” فيسبوك ماسنجر “

يجهل كثير من المستخدمين وجود نسخة مخفية وأفضل بكثير من تطبيق #فيسبوك ماسنجر، يمكنها جذب اهتمامهم لتجعلهم يرغبون باستخدامها على الفور.

وأتاحت فيسبوك تطبيق “ماسنجر لايت” في المزيد من البلدان، ما يسمح للجميع باستخدام النسخة الأسرع والأكثر كفاءة من تطبيق الرسائل.

وتعمل النسخة المحدثة “ماسنجر لايت” عبر التخلص من العديد من الأجزاء الإضافية، ومعظمها بغير فائدة مجدية للتطبيق، بما في ذلك قصص فيسبوك والصور المتحركة Gifs، ما يسمح للمستخدمين بتوفير مساحة إضافية واستخدام بيانات أقل، وتجنب العديد من الميزات الإضافية التي أدخلت على التطبيق مؤخرا.

وبالطبع، يوجد بعض الجوانب السلبية للنسخة المحدثة، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، حيث لن تعمل جميع الميزات المتطورة بشكل صحيح. ولكن حسابات المستخدمين ستظل قادرة على الوصول إلى هذه الميزات، التي لا يمكن الحصول عليها في نسخة “ماسنجر لايت”.

الجدير بالذكر، أن “فيسبوك لايت” متاح الآن لمعظم مستخدمي هواتف أندرويد، على الرغم من عدم وجود نسخة لنظام التشغيل ios.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر غوغل بلاي، كما يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالنسختين على الهاتف نفسه، ويوجد العديد من الأسباب الهامة لاستخدام التطبيق، أهمها: أنه يتطلب بيانات أقل بكثير ما يجعله أرخص وأسهل استخداما، وصُممت النسخة المحدثة بحيث تكون سهلة الاستخدام وقابلة للتشغيل على الأجهزة القديمة.

ويأتي هذه التطبيق بعد أن حظرت فيسبوك الأشخاص من استخدام ماسنجر على موقعها الإلكتروني، ويبدو أن هذا الإجراء كان بدافع إجبار المستخدمين على تحميل تطبيقات فيسبوك على هواتفهم الذكية.