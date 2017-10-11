ثمانيني تايلندي يواجه السجن لـ 15 عاماً بسبب معلومة تاريخية !

يواجه رجل ثمانيني في تايلند عقوبة السجن لمدة 15 عاماً، بعد أن طلب من التايلنديين التفكير بشكل نقدي، حول معلومة تاريخية، تتعلق بفوز ملك البلاد بنزال من على ظهر فيل في عام 1593.

واقتادت الشرطة التايلندية سولاك سيفاراكسا (85 عاماً) إلى محكمة عسكرية في العاصمة بانكوك يوم أمس، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وذلك بعد اتهامه بإهانة النظام الملكي في البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتأتي الاتهامات الموجهة للسيد سيفاراكسا، بعد ملاحظات ألقاها في عام 2014، ونصح فيها التايلنديين، بعدم قبول ما ورد في كتب التاريخ كما هي، وشكك في المعلومة التي تقول إن الملك الشهير نارايسوان فاز في معركة نونغ ساري قبل أكثر من 400 عام، من خلال نزال فردي مع الأمير البورمي من على ظهر فيل.

وقال سيفاراكسا الذي يسير بمساعدة عكاز، إنه لا يعلم لماذا تم فتح القضية الآن، بعد وقت طويل من التعليقات التي ألقى بها، في الوقت الذي يعاقب القانون على إهانة النظام الملكي بالسجن لمدة تتراوح بين 13 و 15 عاماً.

وعلى الرغم من أن القانون لا يذكر سوى كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في تايلند، ولا يأتي فيه ذكر على الملوك الراحلين، إلا أنه في التطبيق العملي، عادة ما تفسر القوانين على نطاق أوسع، وذكرت مجموعة حقوقية في تايلند، إن ما لا يقل عن 138 شخصاً تمت محاكمتهم من خلال 93 قضية سياسية، منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2014.