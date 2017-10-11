خاميس رودريغيز يرغب في العودة إلى ريـال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النجم الكولومبي #خاميس_رودريغيز صانع ألعاب فريق #بايرن_ميونيخ الألماني، يرغب في العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وكان رودريغيز قد انتقل إلى النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، حيث انضم إلى البايرن لمدة موسمين على سبيل الاعارة مع خيار الشراء للنادي الألماني.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن رغبة اللاعب الكولومبي في العودة إلى النادي الملكي، جاءت بعد تخلي إدارة النادي البافاري عن خدمات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي كان يثق كثيرا بقدرات اللاعب الكولومبي وكان هو السبب الرئيسي لانتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وبحسب الصحيفة فإن رودريغيز يعتقد أنه لن يتمكن من المشاركة في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ في ظل رحيل أنشيلوتي ووصول المدرب المؤقت يوب هاينكس، وهو الامر الذي دفع اللاعب للتفكير في العودة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.