زعيم المعارضة التركية : ” تركيا توجهت صوب إدلب من أجل الأسد “

زعيم المعارضة التركية : ” تركيا توجهت صوب إدلب من أجل الأسد “

حمل رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية كل من قد يسقط من الجنود الأتراك في عملية إدلب.

وتطرق كليجدار أوغلو إلى عملية إدلب خلال كلمته في اجتماع مجموعة نواب الحزب، حيث ذكر كليجدار أوغلو أن الجيش التركي يواصل دفع ثمن سياسية حزب العدالة والتنمية الحاكم الخاطئة بشأن سوريا محملاً أردوغان مسؤولية أي شهيد قد يسقط خلال عملية إدلب.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغلو أن الجيش التركي سيتصدى حاليا للجماعات الجهادية التي سبق وأن تغافل عنها أردوغان مشيرا إلى احتمالية زحف مئات الآلاف من المدنيين داخل إدلب صوب تركيا جراء هذه العملية.

وأكد أوغلو أن تركيا توجهت صوب إدلب من أجل الأسد مفيدا أن تكلفة العملية ستكون باهظة وستندلع مواجهات عنيفة بين الجهاديين والقوات التركية. (ZAMAN)