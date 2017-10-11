سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 11 \ 10 \ 2017

11 أكتوبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 11 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17800
الدولار
402
 500
اليورو
591
 595
الليرة التركية 140 142
الدرهم الإماراتي 131 131
الليرة اللبنانية 0.332 0.335
الريال السعودي 130 131
الدينار الأردني 504 507

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