” سناب شات ” يتسبب بمصرع شخصين و إصابة ثالث على طريق سفر بالسعودية ( فيديو )

وثق شابان لحظة مقتلهما بعد انشغالهما عن الطريق بالتصوير وبث المقطع عبر تطبيق #سناب_شات .

وأظهر الفيديو الذي قال متداولوه إنه صور على طريق الرين-بيشة، حيث ظهر فيه الشابان وقد تفاعلا مع إحدى الشيلات وانشغلا بالسناب، قبل أن يتعرضا للاصطدام بشكل مفاجئ، وفق ما اوردت قناة العربية، ما أدى إلى وفاة أحدهما ونقل الآخر إلى العناية المركزة، فيما لقي سائق السيارة المقابلة حتفه كذلك، حيث كان متجهاً لمباشرة عمله الجديد والذهاب لمدرسته كأول أيام عمله.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت أن استخدام الهواتف الجوالة أثناء قيادة المركبات والسيارات تسبب في نسبة 78% من الحوادث المرورية.

وحذرت الإدارة من أن استخدام الجوال أثناء القيادة يشتت ذهن السائق ويفقده التركيز، ما يعرضه لخطر حوادث التصادم المروعة.