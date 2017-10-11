في الصين.. جسر زجاجي شاهق الارتفاع يتصدع أثناء عبور السياح عليه ( فيديو )

تناقلت العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس يظهر اللحظات المرعبة التي مر بها مجموعة من السياح على جسر زجاجي معلق شاهق الارتفاع في الصين، حيث تصدع زجاج الجسر تحت أقدام السياح.

وتسببت دعابة قاسية بنشر الذعر بين السياح الذين كانوا يعبرون جسراً زجاجياً يبلغ ارتفاعه 3450 قدماً عن الأرض بعدما بدأ الزجاج يتكسر تحت أقدامهم، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد أظهر مقطع الفيديو الذي حصل على أكثر من 18 مليون مشاهدة، الزجاج وهو يتصدع لدى عبور السياح للجسر.

وبحسب التقارير، فإن تصدع الجسر ليس إلا دعابة لإضافة بعض الإثارة لرحلة السياح، فبينما كان بعض السياح على علم بالمؤثرات التي وضعت على أرضية الجسر ليبدو وكأنه يتحطم، كان سياح آخرون يجهلون ما يحدث وظنوا أن أرضية الجسر تتصدع بالفعل.

ويظهر أحد السياح وهو يعبر الجسر قبل أن يسمع صوت التكسر تحت قدميه ويبدأ بالصراخ من شدة الرعب حيث ركع على ركبته وتمسك بدرابزين الجسر.

من الجدير بالذكر أن زجاج أرضية الجسر بني بسماكة تبلغ 3 سم متر ويمكنه تحمل وزن حوالي 800 كغم في المتر المربع الواحد، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.