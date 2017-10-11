كافاني يكشف عن أفضل لاعب جاوره طوال مسيرته

أكد مهاجم منتخب أوروغواي لكرة القدم، أن الإيطالي ماركو فيراتي هو أفضل من لعب إلى جواره، بينما يرى أن الأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وجاءت تصريحات كافاني في مقابلة للاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم نشرت قبيل مواجهة بوليفيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، والتي رد فيها على أسئلة المشجعين.

وأشار كافاني إلى أن فيراتي زميله في باريس سان جيرمان، هو أفضل من لعب إلى جانبه، أما الأفضل على الإطلاق في تاريخ الساحرة المستديرة فهو مارادونا.

ويرى اللاعب الأوروغوياني أن جورجيو كيليني هو أفضل مدافع راقبه في الملعب، كما أبدى إعجابه بمواطنه دييغو روسو بيريز، الذي لعب معه في السابق بالمنتخب السماوي.

وكشف كانافاني أنه اكتشف رغبته باللعب كمهاجم وإحراز الأهداف عندما كان يتم الدفع به كصانع ألعاب، علماً بأنه يتصدر قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال بـ9 أهداف.

وأبرز اللاعب أن أكثر إنجاز يرى أنه حققه هو تحوله إلى لاعب محترف واستمراره في الاحتراف لسنوات.

وقال كافاني إنه يرغب في العودة للعيش في مسقط رأسه، مدينة سالتو، بعد اعتزاله لكرة القدم لأنه يرى أنها أجمل مدن العالم: “فهي المدينة التي ولدت بها وتعيش فيها أسرتي وأصدقائي. هي مكاني”. ( EFE )