ما مدلول النقطة الزرقاء بجانب أيقونات ” أندرويد 8 ” ؟

في بعض الأحيان تظهر نقطة زرقاء بجانب أيقونات التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 8 (Oreo) الجديد، فما مدلول هذه النقطة؟

وتشير هذه النقطة إلى وجود إجراء بداخل التطبيق المعني، وتعمل هذه النقطة الزرقاء على لفت انتباه المستخدم، وتظهر هذه النقطة مثلاً مع تطبيق تويتر عندما يكون هناك متابعون جدد، كما أنها تظهر مع متجر تطبيقات بلاي ستور عندما تكون هناك تحديثات متوافرة.

وإذا رغب المستخدم في إزالة النقطة الزرقاء، فإنه يتعين عليه الضغط لفترة طويلة نسبيا على أيقونة التطبيق، إلى أن تنفتح نافذة صغيرة بها الإخطارات الحالية، ويقوم المستخدم بتحريك هذه الإخطارات إلى يسار الشاشة، وإذا تم تحريك كل الإخطارات، فإن النقطة الزرقاء تختفي من جانب أيقونة التطبيق . ( DPA )