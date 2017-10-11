مخرج سينمائي سوري يتعرض للطعن على يد مجهول في اسطنبول

تعرض المخرج السوري المعارض محمد بايزيد، لما قيل إنها “محاولة اغتيال”، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة اسطنبول التركية.

وقال صديق المخرج، سلامة عبدو، الذي كان يرافقه أثناء تعرضه لـ “محاولة الاغتيال”، إن محمد أصيب بطعنة في منطقة الصدر، اخترقت جسده وخرجت من الطرف الآخر، وذلك في منشور على صفحة بايزيد العامة.

وتم نقل بايزيد المستشفى، وهو بحالة حرجة، قبل أن تميل حالته إلى الاستقرار، ويتجاوز حالة الخطر.

وربط ناشطون ما تعرض له بايزيد بإعلانه عزمه على إخراج فيلم سينمائي بعنوان “النفق”، يروي فيه تفاصيل الإجرام الذي يرتكبه النظام السوري في سجن تدمر.

والمخرج السوري من مواليد العاصمة الأردنية عمان، حصل على شهادة بكالوريوس في إداره الأعمال من جامعة دمشق، ودرس الإخراج السينمائي في أكاديمية لوس انجلوس الأمريكية.

وفي مسيرته المهنية أخرج عدة برامج إسلامية شهيرة، ومنها برامج للداعية المصري عمرو خالد، واليمني علي الجفري، والسوري محمد راتب النابلسي.

وكانت مدينة اسطنبول قد شهدت مؤخراً مقتل المعارضة السورية عروبة بركات، وابنتها الصحفية حلا، على يد أحد أقربائهم، وسط اتهامات للنظام بالضلوع في الجريمة، لم يتم إثباتها.