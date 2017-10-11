مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوب هاينكس يوضح سبب رفضه تدريب برشلونة عام 1996

كشف الألماني يوب هاينكس، المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونيخ، عن تلقيه لعرض من برشلونة الإسباني في 199 للإشراف على تدريب الفريق، لكنه رفض وفضل تدريب الغريم التقليدي للنادي الكاتالوني، ريال مدريد.

وقال هاينكس في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، الإثنين: “هذا الأمر حقيقي، برشلونة حاول التعاقد معي في 1996، ولكني رفضت بسبب اتفاقي على تدريب ريال مدريد”.

ونجح هاينكس في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 1998، بعد غياب 30 سنة، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وفي سياق آخر، اعترف هاينكس، بصعوبة مهمته في قيادة بايرن ميونيخ، عقب إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال هاينكس، في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدرباً للبايرن، الاثنين: “المهمة صعبة ولكني واثق من أن الفريق سيظهر وجهاً مختلفاً”.

وأضاف هاينكس البالغ من العمر 72 عاماً:”أشعر بأني في حالة بدنية وذهنية جيدة، رغم أنني تجاوزت 70 عاما، ولا أستطيع رفض طلب النادي البافاري لقيادة الفريق”.

وتابع: “كانت لدي عروض من كبار أندية أوروبا ولكني رفضتها كلها، هذه ليست عودة، إنما هي عودة محدودة لبايرن فقط.كان من المهم عندي عودة طاقم فريقي للتدريب معي في بايرن”.

وفي رده على سؤال حول قدرته على العمل بعد ابتعاده عن التدريب لأربع سنوات ونصف، قال هاينكس:” لقد ابتعدت ولكن كرة القدم ليست جديدة، كنت أتابع بشكل قوي جداً”.

وعن كارلو أنشيلوتي، أوضح: “هو مدرب عظيم ورجل نبيل، لن أقول أي كلام ضد المدرب السابق”.

وأكمل: “كل ما أتحدث به في المؤتمر الصحفي الآن لا يجب فهمه على أنه ضد المدرب السابق أنشيلوتي.وظيفتي هي أن أجعل الفريق يتغير إلى الأفضل بالشكل المطلوب، لدي خطة واضحة وعلي أن أفعل ذلك”.

وأقال بايرن ميونيخ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق بعد النتائج السيئة والمشاكل التي عاشها النادي في الفترة الأخيرة، وعاد يوب هاينكس من الاعتزال لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري.