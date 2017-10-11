مستشفى إسرائيلي يحصل على منحة لمساعدة الأطفال السوريين الصم

حصل مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في مدينة صفد، على تبرع بمبلغ من ست أرقام (لم يتم تحديده)، لمعالجة الأطفال اللاجئين الذين فقدوا سمعهم، نتيجة الحرب في سوريا.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حصول مركز زيف، على منحة موريس خان (رجل أعمال إسرائيلي جنوب إفريقي)، هو جزء من مبادرة عالمية لمؤسسة جائزة جينيسيس (سفر التكوين)، لمساعدة اللاجئين، وتشجيع مؤسسات يهودية أخرى على أن تفعل الشيء ذاته.

وبحسب “جينيسيس”، فإن لدى المركز الطبي خبرة واسعة في معالجة الأطفال المدنيين السوريين المصابين، حيث أعلن مستشفى “زيف”، أن واحداً من كل ثلاثة أطفال من “مناطق الصراع”، تم فحصهم من قبل طاقم المستشفى، يعانون من فقدان السمع، وتم تقديم الفحوصات للأطفال، والعلاج والجراحة، وإعادة التأهيل.

وقال سلمان زرقا، مدير مشفى “زيف”: “عالجنا أكثر من ألف سوري من جميع الأعمار، خلال السنوات الأربعة الماضية، هذا مهم كثيراً لي كطبيب، وكإسرائيلي، وكإنسان”.

المصدر : The Times Of Israel