مستوطن ” إسرائيلي ” يحاول طعن إيسكو في القدس !

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة مشجعين نزلوا إلى أرض ملعب تيدي بالقدس، اول أمس الإثنين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين “إسرائيل” وإسبانيا، في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة “Ynet” الإسرائيلية، أن “أحد المشجعين ترك رفاقه وتقدم نحو لاعب وسط ريال مدريد، إيسكو ألاركون، وكان يحمل سكيناً في يده”.

وأفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإلكتروني أن “هذا الشخص انفصل عن باقي أصدقائه وذهب للاقتراب من إيسكو”، مشيراً إلى أن “السكين سقطت من يده واعتقل بواسطة الشرطة قبل الوصول إلى اللاعب”.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزينفيلد، عدم تعرض لاعبي “الماتدور” لأي مخاطر في أي وقت، وقال: “لم تقع أية حوادث أمنية.. تم تنفيذ إجراءات الأمن المعتادة الليلة الماضية وخلال وبعد المباراة”.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإسرائيلي بهدف نظيف في الجولة الأخير من مرحلة المجموعات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، سجله أسيير إياراميندي. ( EFE )