نقابة أطباء بشار الأسد تفصل 45 طبيباً من الرقة بزعم ” التعامل مع الإرهابيين و العمل في المستشفيات الميدانية “

أعلنت نقابة أطباء النظام في الرقة عن فصل 45 طبيباً، بزعم “عملهم مع المجموعات الإرهابية، والعمل في المشافي الميدانية، وكذلك بسبب عملهم مع منظمات دولية ذات أهداف عدوانية على البلاد وتمويل مشبوه”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، اليوم الأربعاء، عن نقيب الأطباء في الرقة، جمال العيسى، قوله، إن النقابة لا تعرف أي شيء عن 500 طبيب بالمدينة، لأنهم لم يتمكنوا من مراجعتها خلال السنوات الماضية، إما بسبب سفرهم خارج البلاد، أو منع داعش لهم من الخروج، وتعاون البعض منهم معها.

وأشار إلى أن عدد الأطباء الذين كانوا مسجلين في النقابة بالرقة حوالي 600 طبيب من مختلف الاختصاصات، قبل خروج المدينة عن سيطرة النظام عام 2013، مؤكداً أن حوالي 100 طبيب تقريباً قاموا بمراجعة مقر النقابة بدمشق لحاجتهم لبعض الوثائق، كما أن هناك أكثر من 100 غادروا البلاد، ومعظمهم من ذوي الاختصاصات الطبية المهمة.